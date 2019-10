Dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo l'Inter di Antonio Conte, nella gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in programma come lunch match domenicale alle ore 12.30 e valida per l'ottava giornata di Serie A: i nerazzurri tornano in campo dopo il doppio ko tra Champions League e campionato contro Barcellona e Juventus e devono dare subito una risposta sul campo per rimanere a meno uno dalla vetta occupata dai bianconeri, continuando la lotta in chiave scudetto. Conte deve però fare a meno di alcune pedine fondamentali finora per la squadra, fuori per infortunio, come Stefano Sensi, Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez. I neroverdi dal canto loro devono riscattare la doppia sconfitta patita contro Parma e Atalanta ma soprattutto risollevarsi dai bassifondi della classifica. Prima gara dopo la morte del presidente Giorgio Squinzi per gli emiliani.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Inter non vince da cinque incontri di Serie A contro il Sassuolo (1N, 4P): solo contro la Juventus i nerazzurri hanno una striscia aperta senza successi più lunga (sei gare) contro una singola squadra di Serie A. Dopo il successo 7-0 nella prima gara al MAPEI Stadium contro i neroverdi, l’Inter ha ottenuto appena una vittoria nelle successive cinque trasferte di Serie A contro il Sassuolo (4P). Quella tra Sassuolo e Inter è la sfida più giocata nell’anticipo domenicale di Serie A (cinque): in questo parziale, tre successi per i neroverdi, due per i nerazzurri. Il Sassuolo ha perso quattro delle prime sei partite di questa Serie A, tra cui le ultime due di fila: i neroverdi non vengono sconfitti per tre incontri consecutivi in campionato da novembre 2017, con Cristian Bucchi in panchina. Tre successi su tre per l’Inter in trasferta in questo campionato: solo quattro volte nella sua storia ha vinto tutte le prime quattro gare esterne stagionali in Serie A (1966/67, 1997/98, 2002/03, 2012/13). Sassuolo (57%) e Inter (51%) sono due delle tre squadre con la più alta precisione di tiro in questo campionato - tra di loro solo la Lazio (56%). L’Inter è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A (uno), mentre nessuna formazione ne ha incassati più del Sassuolo (nove) in questo intervallo temporale. L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ha preso parte attiva a cinque gol (quattro reti, un assist) nelle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter. Ben tre di queste marcature sono arrivate su calcio di rigore. L’ex centrocampista dell’Inter Alfred Duncan già ha preso parte attiva a cinque gol in questo campionato (una rete, quattro assist) con appena quattro presenze; tuttavia, in 10 confronti di Serie A contro l’Inter, ha servito appena un passaggio vincente (zero gol). La prima rete in Serie A di Antonio Candreva con l’Inter lontana dal Meazza è arrivata al MAPEI Stadium, nel dicembre 2016 contro il Sassuolo: è l’unico nerazzurro ad aver segnato ai neroverdi con questa maglia nella competizione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI;



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.



Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Tripaldelli, Marlon, Peluso, Muldur; Obiang, Magnanelli, Duncan; Traoré; Berardi, Caputo.​







