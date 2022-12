L'Inter fa le prove generali in vista del Napoli. Ultima amichevole per i nerazzurri, che alle 17 affrontano al Mapei Stadium il Sassuolo di Dionisi, che alla ripresa affronterà invece la Sampdoria. Inzaghi non ha ancora tutta la squadra a disposizione, assenti infatti Stefan de Vrij (problema alla caviglia), Marcelo Brozovic (fastidio al flessore) e Lautaro Martinez (vacanze post Mondiali in Qatar). Su Calciomercato.com la diretta di Sassuolo-Inter.



FORMAZIONI UFFICIALI



Sassuolo: Pegolo; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traoré; Defrel, Pinamonti, Ceide.



Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.