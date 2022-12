Marcus Thuram è il nome che ormai da quasi due anni si trova in cima alle preferenze degli uomini mercato nerazzurri. Non è un mistero che Marotta e Ausilio abbiano provato a portarlo a Milano prima che il ginocchio del francese facesse crack e l’Inter virasse su Correa. Ora l’occasione è ghiotta, anche perché il vice campione del mondo a giugno sarà libero e da gennaio potrà firmare con il club che preferisce. Ausilio ha fiutato l’affare ma la medaglia ha sempre due facce. Se qualche squadra si presentasse adesso con un’offerta economica al Borussia supererebbe inevitabilmente l’Inter che, ad oggi, non può spendere soldi sul mercato.