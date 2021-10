Portarsi a meno uno dal Napoli capolista e dimenticare le fatiche di Champions League. Ldiscende in campo questa seraal Mapei Stadium, contro ildi Alessionell'anticipo serale della, ultima gara di campionato prima della sosta: i nerazzurri, reduci da due pareggi consecutivi contro Atalanta e Shakthar Donetsk, vogliono tornare ai tre punti in trasferta per accociare dalla vetta, superare momentaneamente il Milan e trascorrere due settimane serene. Dal canto loro i neroverdi, tornati alla vittoria dopo tre ko e un pari, devono risalire in classifica e mostrare di poter fare lo sgambetto alle big, come con De Zerbi. Sfida nella sfida quella Edin Dzeko, Lautaro Martinez, rispettivamente 5 e 4 gol finora, e il tifoso interista Giacomo Raspadori, fresco di convocazione con l'Italia per la Nations League.- ​Ci sono stati soltanto due pareggi nelle 16 sfide di Serie A tra Sassuolo e Inter (0-0 nel 2019 e 3-3 nel 2020) - completano il bilancio sette vittorie per parte. Bilancio in perfetto equilibrio tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium in Serie A: quattro successi per parte - tuttavia gli ultimi due incontri sono terminati con una vittoria nerazzurra (3-4 nel 2019 e 0-3 nel 2020). Dopo il successo per 1-0 contro la Salernitana, il Sassuolo potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2020. L'Inter è la seconda squadra capace di segnare almeno 20 reti nelle prime sei partite stagionali di Serie A nel XXI secolo, dopo il Napoli nel 2017/18 (22). L'Inter ha segnato più di un gol in tutte le ultime 11 partite di campionato: mai nella sua storia in Serie A i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga con almeno due reti all'attivo (11 anche nel 1943). Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol dell'Inter nella prima (sei) e nell'ultima mezzora (otto) di gioco in questo campionato - dall'altra nessuna ha fatto peggio del Sassuolo in entrambe queste frazioni di gara (zero nella prima, uno nell'ultima). L'Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), mentre il Sassuolo non ha ancora subito gol con questo fondamentale nel torneo in corso - l'ultima rete di testa incassata dal Sassuolo in campionato risale allo scorso aprile, proprio contro i nerazzurri (rete di Romelu Lukaku).Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; DefrelHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro​