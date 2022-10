Riprendere la corsa. L'Inter sfida a Reggio Emilia il Sassuolo, in una sfida da vincere per non perdere contatto con la vetta. Inzaghi, che dovrebbe confermare Handanovic tra i pali al posto di Onana, ripropone Asllani in mezzo al campo, in attacco con Correa e Lukaku ai box tocca ancora a Lautaro-Dzeko. Nel Sassuolo uno solo dubbio, con Kyriakopoulos in vantaggio su Ceide, titolare all'ultima contro la Salernitana. Il Sassuolo ha vinto otto delle 18 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 8P), contro nessun’altra squadra ha ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari di Sampdoria e Genoa).



PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: S. Inzaghi.



DOVE VEDERLA IN TV

Sassuolo-Inter, sabato 8 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.