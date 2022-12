Vittoria 1-0 per l’Inter nell’ultima amichevole della pausa dovuta ai Mondiali. I segnali per Simone Inzaghi sono in generale positivi,: doppietta in campionato e gol decisivo oggi, il Mapei gli porta bene. L’adagio è quello della prima parte di stagione: se Lukaku continua a non essere al meglio, non è la fine del mondo per l’attacco dell’Inter.: solita prova da maratoneta alla quale vengono abbinate quantità e qualità da parte del centrocampista sardo. Tiri da fuori e recuperi difensivi, non si può proprio fare a meno di lui.: difensore da assist, non è il primo e non sarà probabilmente l’ultimo della stagione. Il reparto non corre particolari rischi, in attesa di capire quale sarà la risposta di Skriniar sul rinnovo la certezza è rappresentata da lui.: non demerita, ma con uno come Dumfries davanti quando gioca è chiamato a fare cose straordinarie. Non ne fa, è destinato a rimanere un’alternativa, nemmeno la prima a destra per via della presenza di Darmian.