Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Juventus e si è concentrato su Domenico Berardi, accostato ai bianconeri: "Sarà una partita particolare per lui? Non so dire. Credo sia particolare per tutti, giocare con la Juve è motivo d'orgoglio. Sarà difficile, tutti dobbiamo dimostrare il meglio. Lo stesso Domenico".



INCONTRO CON GIUNTOLI? - "Spero di no. Abbiamo parlato già a suo tempo. Concentrati sulla partita, il mercato è finito. Il mercato ce lo mettiamo un attimo alle spalle".