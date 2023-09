Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Sassuolo-Juventus, gara delle 18 del sabato pomeriggio di Serie A:



SASSUOLO – JUVENTUS Sabato 23/09 h.18.00



COLOMBO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: DI MARTINO



57' - Berardi entra duro col piede teso su Bremer, in un primo momento l'arbitro estrae il giallo. Poi check del Var, ma la decisione non cambia.



51' - Boloca stende Chiesa al limite dell'area: giallo per il centrocampista del Sassuolo.



44' - Braccio largo di Ruan su un cross di Gatti, sarebbe rigore ma è tutto vanificato da un precedente fuorigioco di Vlahovic su lancio di Locatelli.



36' - Rabiot falcia Matheus Henrique, ammonizione ineccepibile. Poco prima invece un intervento falloso di Ruan Tressoldi su Vlahovic meritava il giallo