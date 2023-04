ha tempo di ripensare all’errore di Verona per tutto il primo tempo. Poi fa il miracolo sul colpo di testa di Rabiot.senza un duello vero e proprio, vivacchia, passaggino su passaggino. Kostic parte da lontano e quando arriva non spaventa. Altra musica con Chiesa, ok, ma il terzino tedesco mette i tappi e resiste.il guardiano di Dusan ha vita facilissima.più vario ma non per questo più emozionante il confronto del centrale brasiliano con Milik. Duro quanto bastaBarbieri non supera quasi mai la metà campo, quindi pressioni zero. In proiezione è timido, e il suo problema resta sempre il cross. Bravo nella ripresa a contenere Di Maria.pompato per bene dalle parole di Allegri, quando alza la testa vuole arrivare in porta, ma tra lui e Perin c’è di mezzo il mare.sebbene il francesino sia un fondamentalista del tocchetto, l’ultimo passaggio non è mai precisissimo. Da segnalare tuttavia il buon tiro dalla distanza a inizio ripresa: un evento.incrocia lo spadino con Fagioli, ma nessuno si ferisce.si divora clamorosamente il gol del raddoppio)primo tempo di cross bassi sbagliati, l’intesa con Pinamonti non c’è proprio. Meglio nella ripresa, quando da un suo tiro deviato il Sassuolo colpisce un palo e minaccia il vantaggio.utilissimo per le ripartenze nel finale)tra lui e Vlahovic è una bella gara di impalpabilità.l’uomo che ha ridato pericolosità alla fase offensiva del Sassuolo. Mai stato opportunista, castiga Perin sfruttando l’errore di Fagioli.avrebbe potuto sfruttare di più il mismatch con Barbieri, invece combina poco. Gatti poi non riesce proprio a superarlo.'l’allegrata' è notevole. Passato in vantaggio per un episodio, li mette tutti dietro nella speranza di pescare il 2 a 0 in contropiede, e per poco non rifila al suo idolo una sconfitta ancora più pesante.trasmette serenità alla difesa, come in tutto il resto della stagione si conferma una certezza quando Szczesny non c'è. Evita che il gol del Sassuolo arrivi anche prima.gestisce il rimbalzo della notte magica d'Europa League con maturità, sfiora l'autogol e un suo salto a vuoto viene graziato da Ceide, ma è l'unico a dare energia.: sembrava potesse saltare un turno, forse ne avrebbe bisogno.punto di riferimento totale, a lui Allegri non rinuncia mai.uno in più per Allegri, l'impatto con il debutto da titolare in serie A è quello incoraggiante (13' stnon può giocare sempre, non riesce ad alzare il livello quando entra in campo).le lacrime dimostrano attaccamento, ma servono a poco. Anche sfortunato, sicuramente troppo leggero per tutta la partita e non solo quando il suo rinvio si trasforma nell'assist per Defrel (21' stgli manca sempre qualcosa, anzi gli manca ancora qualcosa).non è una regia illuminante la sua, nemmeno una copertura di sostanza (37' st).: sfiora il gol di testa, scivola nella mediocrità di una Juve senza forze.: il serbatoio ormai è scarico, ma la stagione è ancora lunga (21' sti soliti strappi che creano pericoli, la Juve avrebbe bisogno di lui per molto più tempo. Arriva al recupero però in apnea, che brutte fotografie il pallone lasciato scivolare fuori senza stop sulla linea laterale, ma anche il calcione da giallo per stoppare la ripartenza del Sassuolo)non entra mai nel vivo dell'azione, esce dopo nemmeno un'ora, esce dopo che in pochi si sono accorti della sua presenza (13' st: l'opportunità ce l'ha ma la sciupa, questa volta non riesce a entrare in partita come sperato. Ma è lui a stoppare il contropiede 1 contro 3 che poteva valere il raddoppio del Sassuolo).come Milik, ma per novanta minuti più recupero. Che sia lui o il sistema, c'è un problema evidente in zona gol e forse non soltanto. Il contatore intanto si aggiorna, in bianconero non segna un gol su azione da 966 minuti...All.: la Juve non ha idee, ma questa volta forse perché non ha più forze. Prova a reinventare rotazioni ed equilibri, il Sassuolo semplicemente ha il triplo dell'energia e delle motivazioni.