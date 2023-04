Il match tra Sassuolo e Juventus, in scena alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è il primo posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali dubbi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





SASSUOLO-JUVENTUS – Arbitro: Rapuano. Assistenti: Tegoni e Di Monte. Quarto uomo: Meraviglia. VAR: Marini. AVAR: Abisso.



84' - Gatti giù in area dopo un intervento di un difensore del Sassuolo ma non c'è niente, lo juventino non protesta nemmeno.



63' IL SASSUOLO CHIEDE UN RIGORE - Cross dalla destra dei neroverdi, Paredes interviene su Matheus Henrique in area, rischiando il rigore perché l'argentino la palla non la tocca. Rapuano lascia correre.