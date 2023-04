Sassuolo-Juventus (domenica 16 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Alex Sandro, Allegri deve fare a meno degli infortunati De Sciglio e Kaio Jorge.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.