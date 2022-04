Sassuolo-Juve è il posticipo del Monday Night della 34esima giornata di Serie A, la 15esima del girone di ritorno e come sempre Calciomercato.com vi offre la Moviola LIVE degli episodi arbitrali più discussi e dubbi della gara.





SASSUOLO – JUVENTUS ore 20.45

MARESCA

LIBERTI – PRENNA

IV: MIELE G.

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO



45' - Recupero palla di Morata sul binario destro, imbeccata per Zakaria che alleggerisce per Dybala: fiondata potente sopra la testa di Consigli e perfetta parità al Mapei Stadium. I calciatori del Sassuolo però protestano per l'intervento dello spagnolo su Kyriakopoulos, considerato falloso: dal VAR arriva l'ok al gol, resta qualche dubbio.