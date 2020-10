Georgios Kyriakopoulos, terzino del Sassuolo, parla del suo arrivo in neroverde, nel 2019, a Tuttosport: "Erano gli ultimi giorni di mercato e il Sassuolo mi ha visto durante l'ultimo match che ho giocato in Grecia. Ero molto sorpreso perché erano davvero gli ultimi giorni prima della chiusura, ma sono stato molto felice perché era uno dei miei grandi sogni quello di venire a giocare in Italia. Ho detto subito sì".



IL RINNOVO - "A maggio ho firmato un nuovo contratto per altri 4 anni e sono molto felice di essere qui. Voglio rimanere a lungo per raggiungere grandi risultati con questa maglia".