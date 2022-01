Geōrgios Kyriakopoulos ha parlato a Dazn nel prepartita di Sassuolo-Genoa: "La situazione-covid è molto difficile, è brutto che tante squadre abbiano tutti questi positivi. E noi siamo tra quelle, ma noi che siamo disponibili per giocare faremo il massimo per vincere. Questa è l'occasione giusta per ripartire dopo qualche risultato non esaltante".