L'amministratore delegato del Sassuolo, all'indomani della vittoria per 5-2 sul Milan, Andrea Carnevali ha chiuso alla possibilità che Davide Frattesi - a lungo seguito dalla Roma - possa lasciare il club neroverde: “Frattesi è un esempio, è un giocatore e un ragazzo straordinario. Magari qualcun altro vorrebbe giocare di più, però è la base di tutti i lavori, ci devono essere motivazioni: se non le hai o le trovi o la società deve fare delle altre scelte. Resta o va via a gennaio? Frattesi è uno dei nostri giocatori più importanti e in questa finestra di mercato rimarrà senz’altro”.