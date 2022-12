Federico Pastorello, agente di Ferrari, ha parlato del suo assistito raccontando alcuni retroscena di mercato a Tmw: "Al Sassuolo nelle ultime sessioni di calciomercato abbiamo portato offerte sia da club stranieri che italiani. E un club straniero mise sul piatto anche più di 10 milioni di euro, ma loro non hanno mai voluto prendere in considerazione l'idea di venderlo. Ferrari in parte è un po' frustrato da questa cosa e in parte lusingato per l'occhio di riguardo che il club gli ha sempre riservato, anche dal punto di vista contrattuale. L'ultimo rinnovo che gli hanno fatto è davvero di quelli importanti e ogni mancato trasferimento è sempre stato compensato dal club. Per il futuro mai dire mai: è sempre uno dei migliori, è uno di quei giocatori che andasse in un grande club avrebbe senza dubbio un suo perché".