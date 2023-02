Roberto Menoli, agente di Armand Laurienté, calciatore del Sassuolo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Sassuolo è stato rapido a prendere Armand. Si sta ambientando bene al Sassuolo, nel calcio italiano e siamo contenti, ma può fare ancora di più. Ogni calciatore ha la sua storia, una sua carriera, Laurientè ha delle qualità importanti e le dimostrerà. Futuro? Al momento è presto parlare di futuro e soprattutto lontano dal Sassuolo. Il mercato è strano e può cambiare tutto. Lì sta bene, ci sarà tempo e modo di parlarne. C'è l'interesse di grandi club ma si vedrà. Lavorare con Dionisi è stimolante, gli piace giocare a calcio e lo fa bene. Dal riscontro che abbiamo, Armand è soddisfatto e siamo contenti per lui. Napoli? Fa piacere l'interessamento delle big, Napoli o altro fa sempre piacere. Il Napoli sta facendo un grande percorso e mi auguro possa vincere il campionato. Venerdì gioca? Dovrebbe giocare".