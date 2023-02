Dopo l’infortunio contro l’Udinese, è arrivato oggi l’esito degli esami per l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Questo è il comunicato:



“Per Domenico Berardi gli esami effettuati hanno evidenziato una sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro escludendo lesioni acute. Le condizioni del giocatore verranno poi valutate quotidianamente”.



QUANDO TORNA - Non essendoci lesioni acute, si può parlare di qualche giorno, ma la forma del comunicato non esclude che una lesione di lieve entità sia comunque presente. Non si tratta in ogni caso di una tegola, si può parlare al massimo di due o tre settimane in relazione alle sensazioni del giocatore. Dionisi dovrà accelerare l'inserimento nei meccanismi di Nedim Bajrami, l'ultimo acquisto della sessione invernale di mercato, arrivato dall'Empoli in realtà per sostituire Traoré ceduto al Bournemouth.