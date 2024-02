Troost-Ekong eroe della Nigeria: l'Arabia chiama, la Serie A ci ripensa

Marco Demicheli

L'amarezza per la finale persa resterà, ma William Troost-Elong può certamente essere felice e orgoglioso di quello che ha fatto in Coppa d'Africa. Il centrale, capitano della Nigeria, ha infatti concluso il torneo con quattro gol segnati - come mai nessun altro difensore prima - e, soprattutto, con un riconoscimento prestigioso, ancor di più se si pensa alla qualità di tanti altri giocatori che hanno partecipato alla Coppa, a partire dai compagni di nazionale Osimhen e Lookman: il premio di miglior giocatore della competizione.



MVP TRA ARABIA E ITALIA - Un premio probabilmente inaspettato qualche settimana fa, soprattutto ripensando alla scorsa estate, quando la Salernitana decise di non rinnovare il contratto del classe '93, che scelse così di trasferirsi al PAOK Salonicco. Un'esperienza, quella in Grecia, che rischia di durare davvero poco. Le grandi prestazioni messe in mostra in Costa d'Avorio hanno rilanciato le quotazioni di Troost-Ekong, per cui già in questi giorni sono arrivati interessamenti concreti - e molto ricchi - da parte di club della Saudi Pro League. Non è tutto, però. Perché nella testa dell'ex Udinese c'è sempre la Serie A e il ritorno in Italia, in vista della prossima estate, non è da escludere. Qualche società ci sta già pensando e lo farà in maniera ancora più approfondita nei prossimi mesi. A maggior ragione se, da qui a giugno, le prestazioni del difensore, impegnato anche nella lotta contro il cambiamento climatico fuori dal campo, dovessero rimanere sui livelli visti in Coppa d'Africa.