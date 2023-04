Due gol nelle ultime quattro giornate, dopo una stagione che tra qualche infortunio e poca continuità aveva regalato poche soddisfazioni fin qui. Andrea Pinamonti è ora pronto a vivere un finale di stagione da protagonista nel Sassuolo di Dionisi, che dopo essere uscito dalle zone pericolose della classifica ha davanti a sé l'opportunità di vivere un mese e mezzo più leggero dal punto di vista mentale. Un mese e mezzo che può essere decisivo anche per il futuro dell'attaccante classe '99.



RISCATTO E SALTO? - Dopo l'annata di Empoli, con 13 gol in 37 presenze, il Sassuolo ha deciso di puntare su di lui, acquistandolo in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro dall'Inter. Soldi freschi, che faranno comodo ai nerazzurri, e che stabiliscono anche una cifra da superare per eventuali squadre interessate a portare via l'Arciere di Cles dal Sassuolo. Spesso, negli ultimi mesi, si è parlato della Lazio, sempre alla ricerca di un vice Immobile, senza che però si arrivasse mai a offerte concrete. Col riscatto che verrà esercitato nelle prossime settimane, Giovanni Carnevali manderà un messaggio a tutti i club interessati: il prezzo di Pinamonti deve essere di almeno 25 milioni.