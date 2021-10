Era l'estate del 2019 quando la Juventus aveva pensato ad Alessio Dionisi per la panchina. Tutto vero. No, non la Juve di Chiellini e Dybala che qualche giorno fa è affondata sotto i colpi del suo Sassuolo, ma l'allenatore è stato vicino ad allenare l'Under 23 bianconera. Dopo una buona stagione in Serie C con l'Imolese, era stato inserito nella lista dei candidati insieme ad altri profili: lui insieme a Paolo Zanetti e Fabio Caserta. Tre idee per guidare la seconda squadra della Juve, valutazioni in corso e alla fine... andarono su un quarto allenatore: Fabio Pecchia, che aveva già lavorato insieme al ds Fusco.



IL PERCORSO - Così per Dionisi si chiusero le porte bianconere. Poco male per un allenatore che dopo l'esperienza all'Imolese ha fatto benissimo con il Venezia e ancora meglio a Empoli, conquistando la promozione in Serie A. In estate il trasferimento al Sassuolo, col quale nell'ultima giornata di campionato ha sbancato lo Stadium. A due anni di distanza da quella possibilità di allenare l'Under 23. A volte ritornano.