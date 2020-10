Oggi Domenico Berardi, uno degli elementi più importanti del Sassuolo, non è stato inserito nell’elenco dei convocati per la gara contro il Napoli di domani. Il motivo dell’esclusione a sorpresa? Un infortunio, come rivelato da SassuoloNews.net perché Berardi è “assente a causa di un problema muscolare“, si legge.