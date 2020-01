Al Mapei Football Center prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del lunch match della 19esima giornata contro l'Udinese. Questo pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella con l'Under 18 di mister Pensalfini. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Alfred Duncan, Marlon e Alessandro Tripaldelli.



Domani è in programma una seduta pomeridiana a PORTE CHIUSE.