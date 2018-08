Cagliari-Sassuolo 2-2



Consigli 5,5: non può nulla su entrambi i colpi di testa di Pavoletti che si insaccano in rete. Insicuro in un paio di uscite.



Lirola 6: spinge come un treno sulla corsia di competenza, costringendo Padoin e Barella a fare gli straordinari.



(Dal 79' Babacar 6,5: entra e si conquista il rigore del 2-2.)



Magnani 5,5: soffre la fisicità di Pavoletti, che lo sovrasta su ogni pallone alto. Si riscatta in un paio di chiusure importanti.



Marlon 5: attento in copertura ma troppo lento nel far girare la sfera. Nel recupero si becca un rosso per doppia ammonizione.



Ferrari 6: prestazione solida, con pochissime sbavature in entrambe le fasi.



Sensi 6,5: sempre sgusciante, imprendibile nello stretto. Suo il lancio in profondità che porta al gol di Berardi.



(Dal 57' Rogerio 6: il suo ingresso in campo dà una marcia in più alla corsia mancina.)



Locatelli 6: non ha paura nel giocare la palla anche sotto pressione, manca però la giocata fuori dall'ordinario.



Duncan 6: si danna l'anima per rubare più palloni possibili, pecca di lucidità in fase di possesso.



Berardi 6,5: gioca spesso spalle alla porta, non certo la sua qualità migliore. Ma è glaciale nell'unica occasione che gli capita.



Boateng 6,5: si muove tanto, lotta su ogni pallone con Romagna che lo segue come un'ombra. E' glaciale dal dischetto in pieno recupero.



Di Francesco 5: è poco intraprendente, punta poche volte l'uomo e si limita al compitino.

(Dal 69' Boga SV)







All. De Zerbi 6,5: il suo Sassuolo va a sprazzi, ma quando si accende mette in mostra un gran bel calcio. Qualche errore grossolano in fase difensiva, ma col tempo ci si può lavorare.