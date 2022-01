Sassuolo-Genoa 1-1







Consigli 6: prende gol su un colpo di tacco magico di Destro, poi il Genoa non tira più.



Toljan 5,5: a volte Cambiaso gli scappa. Si propone in avanti scolasticamente.



Chiriches 6: c’è solo da sorvegliare e impostare. Non possiamo dargli colpe per quel colpo di tacco di Destro, era sull’uomo ed è stato beffato.



Ferrari 6: forse lascia troppo spazio a Ekuban nell’occasione dell’assist per Destro. Nella ripresa, quando capisce che il Genoa non ha più cartucce da sparare si incunea nell’area avversaria e ci prova, ma strozza il tiro a incrociare.



Rogerio 6: è bravo a pescare Raspadori in area nell’azione del gol neroverde, ingenuo nel farsi ammonire stendendo Pandev.



Harroui 5,5: macchinoso e con idee scontate.



Lopez 6: leggermente indeciso sulla palla a mezza altezza tra lui e Ekuban appena prima del gol di Destro. Per il resto è combattivo, cerca i tre punti più di altri e non tira mai indietro la gamba.



Berardi 6,5: è grazie a Mimmo che il Sassuolo riesce a pareggiare questa partita. I tifosi si esaltano nel finale per una diagonale molto sentimentale su Fares. Rompe un seggiolino della curva ospite con un tiro al volo stupendo.



Raspadori 6,5: un guizzo e poi sparisce, un altro guizzo e poi sparisce. Finché non lascia lì Badelj generando la palla gol per Berardi.



Kyriakopoulos 6: nel primo tempo è un po' annebbiato. Meglio nella ripresa, quando alla lunga vince il duello con Hefti.



(dal 38’ s.t. Muldur s.v.)



Defrel 5: stavolta ne sbaglia tre, di cui uno clamoroso. Se esistesse una classifica dei gol mangiati sarebbe il capocannoniere.



(dal 42’ s.t. Samele s.v.)



All. Dionisi 5,5: si poteva fare di più con tutte queste assenze? Forse sì. Certo è che il Sassuolo inizia il 2022 prendendo gol dopo solo 6 minuti di gioco.