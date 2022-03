Sassuolo-Spezia 4-1







Consigli 6: poco impegnato. Sul gol di Verde forse resta troppo schiacciato sul primo palo, già coperto da Kyriakopoulos.



Muldur 5,5: viene sorpreso a volte da Kovalenko, a volte dagli inserimenti di Bastoni. Quando si proietta in avanti, raramente, non combina granché, anzi spesso sbaglia la giocata.



Ayhan 7: a parte i primi minuti d’assestamento, controlla bene Gyasi. Il gol che realizza nella ripresa è un tocco di mezzo esterno chirurgico, che sorprende tutti. Davvero pregevole.



Ferrari 6: solo una sbavatura, nel secondo tempo, quando valuta male una palla alta e gli sfugge l’uomo. Per il resto imposta pulito da dietro con qualche lancetto niente male.



Kyriakopoulos 6,5: non ha responsabilità sul gol di Verde, sebbene sia proprio lui ad andare a chiudere sul fantasista di Motta. Molto meglio di Muldur quanto a iniziative offensive.



Frattesi 6,5: si guadagna un rigore grazie a un inserimento perfetto, recupera il pallone del raddoppio neroverde a inizio ripresa. Però si mangia un gol e non sempre prende la scelta giusta.



(39’ s.t. Magnanelli s.v.)



Lopez 6,5: molto preciso in cabina di regia, e per due volte va molto vicino al gol.



Henrique 6: è il centrocampista che si vede meno dei tre neroverdi, ma non per questo gioca male. Anzi.



(39’ s.t. Harroui s.v.)



Berardi 8: esce fra gli applausi per la doppietta, e soprattutto per il centesimo gol in Serie A.



(44’ s.t. Ceide s.v.)



Defrel 6,5: mezzo voto in più solo per l’assist del 2 a 1. Partita in ombra per il resto, nemmeno un tiro.



(22’ s.t. Scamacca 7: entra con la voglia di far bene. E segna ancora, stavolta addirittura su punizione)



Traorè 6,5: da una sua discesa palla al piede si origina l’azione che porta al rigore. Sempre più protagonista.



(44’ s.t. Oddei s.v.)





All. Dionisi 7: idea brillante quella di far partire Defrel e far risposare Scamacca. Il Sassuolo stavolta è un crescendo, il contrario di quello visto all’Arechi.