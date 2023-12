Consigli 5 – Non bellissima la copertura sul gol di Lucca.



Toljan 6 – Una gara ordinata e senza particolari sbavature.



Erlic 5,5 – Nella prima ora di gioco il Sassuolo soffre e prende due gol, prende le misure solo nella ripresa.



Ferrari 5 – Pessima la marcatura su Lucca per il gol del vantaggio.



Pedersen 5 – Completamente fuori tempo a più riprese (dal 71' Mulattieri 6,5 – Colpisce la traversa e si procura un rigore, ottimo ingresso).



Henrique 6 – Un po' più solido rispetto al compagno di reparto.



Boloca 5,5 – Non riesce a imprimere il suo ritmo alla gara (dal 56' Volpato 6 – Mette un po' di ordine nella mediana)



Berardi 7 – Con due rigori regala il pari al Sassuolo.



Thorstvedt 6 – In ombra per larghi tratti della gara, quando i compagni crescono i suoi inserimenti iniziano ad essere più pericolosi.



Laurentie 6 – Dà un po' di brio in attacco con le sue sgasate (dall' 88' Ceide sv)



Pinamonti 6,5 – Lotta nella morsa tra Perez e Kabasele, riuscendo a emergere nel tempo e conquistandosi un rigore.



All. Dionisi 6 – I suoi restano aggrappati alla partita nonostante il doppio svantaggio e rimontano nella ripresa.