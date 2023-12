Prosegue la 16ª giornata di Serie A. Alle ore 15, l’Udinese di Gabriele Cioffi ospita il Sassuolo di Alessio Dionisi. I friulani, reduci dalla cocente sconfitta a San Siro contro l’Inter, cercano preziosi punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica (attualmente terzultimi, a pari merito con l’Empoli, con 12 punti). Un’occasione d’oro per raggiungere proprio i neroverdi, pronti a non farsi inghiottire nella lotta per non retrocedere.