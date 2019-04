Lazio-Sassuolo 2-2



Consigli 7: Si distende bene nel primo tempo su Acerbi, per il resto la Lazio fa molto ma tira poco. Nella ripresa miracolo su Milinkovic decisivo.



Demiral 6,5: Rischia grosso su Immobile nel primo tempo, Abisso lo grazia. Luis Alberto dal limite riesce nell'impresa di prenderlo praticamente a pallonate. Uno dei migliori dei suoi. Baluardo



Magnani 6,5: Al centro deve guardarsi dai movimenti costanti di Immobile, pur spuntato. Rischia grosso quando spara su Immobile, che di rimpallo prende il palo. Nella ripresa molto attento a chiudere gli spazi.



Peluso 6: Di scuola Lazio, non si fa sommergere dai ricordi e cerca di contenere dalla sua parte Marusic, uno dei più in forma della Lazio. Non sempre ci riesce.



Lirola 5,5: Con Lulic praticamente si guardano e basta: nessuno dei due preme, nessuno dei due si muove granché. Quando il bosniaco cresce, va in difficoltà.



Locatelli 5: Dovrebbe dare un po' di geometrie, ha pochi palloni ma nel primo tempo per pochissimo non porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa è suo il tocco di mano che spinge Abisso a fischiare rigore (contestatissimo). Non una buona partita.

(dal 21' st Magnanelli 5,5: Prova a fare densità, non ci riesce molto) Sensi 5,5: Mobile, si fa vedere, ma spesso si fa prendere alle spalle dagli inserimenti dei giocatori della Lazio. Fa pochissimo.



Duncan 6,5: Deve garantire copertura, non riesce mai a schermare con efficacia Luis Alberto e i suoi inserimenti partendo dalla mediana. Lo soffre tanto, specialmente nella ripresa. Quando lo spagnolo cala, lui cresce.

(Dal 38' st Bourabia s.v.)



Rogerio 6,5: Dalla sua parte inizialmente soffre un po' la fisicità di Marusic, poi trova il tap-in del pareggio che fa esplodere di gioia compagni e panchina.



Boga 6,5: Uno dei più tecnici dei suoi, non è che lo faccia vedere molto. Nel primo tempo mette una gran palla Locatelli che non ci arriva. Suo il tiro-cross che porta al pareggio del Sassuolo.



Matri 5,5: Fa veramente poco, pochissimo. Fa fatica, quello sì, ci prova, ci si accorge della sua presenza quando il suo numero compare sul tabellino del quarto uomo.

(28' st Berardi 6,5: Entra, sempre vivace, molto incisivo, l'ultima sgroppata è decisiva: letal weapon a tu per tu con Strakosha).





All. De Zerbi 6: Lascia fuori Barardi e Babacar, comincia un po' abbottonato, con un occhio alla classifica un po' più tesa del solito. Trattiene a malapena i suoi in panchina sul calcio di rigore contestato, poi cerca di limitare in tutti i modi la Lazio. Studia una partita accorta, i suoi recitano bene il copione. Di gioco spumeggiante quasi niente, forse è più maturo. E infatti per poco non la vince.