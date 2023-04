Verona-Sassuolo 2-1





Consigli 4: nessuna parata, forse è per questo che alla fine si addormenta e regala un pallone assurdo a Gaich. Inoltre poco prima aveva spinto in porta (sul suo palo) l’incornata di Ceccherini. Seratona…



Toljan 6: gestisce le velleità di Verdi e Doig prima, quindi di Terracciano e Gaich poi. Poco presente in proiezione.



Erlic 6: senza sbavature su Lasagna e Verdi, nel finale aumenta il lavoro con l’ingresso di Djuric.



Tressoldi 6: cattivello con Lasagna, gli rifila un calcione dritto sul ginocchio. Non commette errori lampanti, ma non è nemmeno una certezza.



Rogerio 5,5: tiene abbastanza bene Faraoni, fatica con Ngonge. Senza ambizioni quando supera la metà campo.



Frattesi 6: il duello con Duda lo innervosisce. Fa meglio nella ripresa, quando il Verona si apre e lui trova più piste per inserirsi.



(81’ Thorstvedt 5: gli capitano diversi palloni dentro l’area scaligera, non salta mai l’uomo.)



Lopez 6,5: salva sulla linea il colpo di testa di Magnani. Ma al di là di questo intervento difensivo, è sempre lucido in cabina di regia.



Harroui 6,5: terza partita da titolare in campionato, secondo gol della stagione. Primo tempo intenso, rete di testa sotto porta, poi si spegne nella ripresa ed esce.



(67’ Henrique 5,5: turista al Bentegodi)



Berardi 6,5: una grande giocata (con assist) e un gol mangiato. A posteriori, è pesato più l’errore.



(67’ Defrel 5,5: bella statuina sul corner di Ngonge)



Pinamonti 5,5: partita ordinaria per lui (da 6-) macchiata dalla pessima marcatura su Ceccherini nel gol del pareggio dell’Hellas.



(86’ Alvarez s.v.)



Laurienté 6: meno ispirato del solito, entra comunque nell’azione del gol innescando Berardi.



(81’ Bajrami s.v.)







All. Dionisi 5: la perde male, malissimo, cambiando Berardi e Laurienté troppo presto. Spocchia?