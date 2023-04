Sassuolo-Empoli 2-1







Consigli 6: freddato da Cambiaghi in contropiede, sul possibile raddoppio di Caputo lo salva il palo. Fortunato anche nel finale, quando l'Empoli colpisce la traversa con un cross di Satriano deviato da Rogerio.



Toljan 5,5: perde una brutta palla pressato da Bandinelli, e l’Empoli rischia di allungare 2-0. Mai una sovrapposizione.



Erlic 5: imbabolato dalle finte di Cambiaghi, non è mancato nemmeno il liscio proverbiale.



Tressoldi 5,5: troppo sorpreso sul passante di Bandinelli per Caputo, non arriva in tempo a chiudere, ma per sua fortuna ci pensa il palo. Dionisi, non soddisfatto, lo cambia all’intervallo.



(46’ Ferrari 6,5: mette in fuorigioco Caputo con saggezza nell’azione del gol annullato all’Empoli)



Marchizza 6: dato che l’Empoli insiste sulla fascia opposta, un po’ vivacchia un po’ prova ad andare al cross. Nulla di memorabile.



(76’ Rogerio 6: fa volume nell’assalto finale dei neroverdi)



Frattesi 5,5: febbricitante in settimana, il suo ‘flu game’ non diventerà certo leggendario. Oscurato da Bandinelli, si mangia un gol al minuto 81, servito in area da Berardi.



Lopez 6,5: un gran tiro al volo nel primo tempo, un altro da dimenticare nella ripresa. Nel mezzo è protagonista di una piccola rissa, nella quale atterra Parisi e Bandinelli in un sol colpo (ammonito). In versione Pinguino di Batman, cresce nel finale.



Harroui 5: il turnover a centrocampo poteva andare meglio, mettiamola così. Incredibile il gol sbagliato a un metro dalla porta (benché in fuorigioco).



(46’ Pinamonti 4,5: un solo fatto rimarchevole in mezz’ora di gioco, quando manda a quel paese il direttore di gara che di conseguenza estrae il rosso).



Bajrami 6: il più attivo del primo tempo neroverde, inspiegabilmente sostituito all’intervallo.



(46’ Henrique 6,5: disegnando l’assist per Berardi fa da spalla al protagonista assoluto della rimonta.)



Defrel 5,5: primo tempo da centravanti (con gol mangiato), inizio secondo da vice Berardi. Dopo un lancio sbagliato arriva subito il cambio.



(57’ Berardi 8: con un altro gol spettacolare salva il Sassuolo dalla sconfitta. Sul lancio di Henrique si piega e calcia al volo da posizione impossibile, palla nell’angolino opposto. Poi si inventa la giocata finale e trasforma il rigore della vittoria al 94’)



Laurienté 4,5: nuovo look, stesso atteggiamento indolente delle ultime giornate. Infatti è lui a ‘innescare’ il contropiede di Cambiaghi con un appoggio impreciso per Lopez. E che fatica con Ebuhei!





All. Dionisi 6: viene difficile chiamare quello di Berardi un cambio azzeccato, Mimmo è Mimmo per il Sassuolo. Male la formazione iniziale e soprattutto la prestazione del primo tempo, con l’Empoli nettamente più ispirato. Ma alla fine si aggrappa alla bandiera e porta a casa i tre punti.