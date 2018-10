Sampdoria - Sassuolo 0-0: reattivo a tu per tu con Barreto, chiude la porta in faccia al paraguaiano che calcia da due passi. Svolge bene l'ordinaria amministrazione.: tentenna in avvio, poi cresce e rischia poco, anche se la Samp tenta spesso di sfondare dal suo versante.: ben piazzato fisicamente, anche se è ancora poco preciso in fase di impostazione. Ha il grande merito di mettere la gambona sulla sassata a botta sicura di Defrel sul finire del primo tempo, salvando la squadra emiliana. Un intervento che vale quanto un gol.: partita senza sbavature e senza troppi sussulti, attento di fronte alla sua ex squadra. Aveva clienti scomodi, non era semplice.: meno offensivo rispetto a Di Francesco, si preoccupa principalmente di contenere. Ci riesce bene.: tocca un'infinità di palloni, sbagliando pochissimo. Magari non supporta la manovra offensiva, ma detta i tempi.: sostanza ed esperienza in mezzo al campo. E' sempre nel posto giusto anche se si vede poco. Ottima diga insieme al compagno.: nella prima frazione spesso mette in difficoltà Bereszynski grazie alle sue accelerazioni sulla fascia. E' uno dei più propositivi tra gli uomini di De Zerbi, rapido e intelligente.(dal 25' s.t.: entra e prova a rendersi pericoloso con un paio di scambi nello stretto).: dal suo versante avrebbe un estroso Di Francesco, è uno degli ex di giornata ma non riesce a sfruttare l'intraprendenza del compagno. Fatica a trovare spazi.(19' s.t.: più volitivo del serbo, la sua velocità è utile per creare superiorità).: centra uno splendido palo nel primo tempo, dopo aver respinto involontariamente la conclusione velenosa del compagno Lirola. Vivace e attento, tiene sulla corda la catena sinistra della Samp.: le sue qualità fisiche sono davvero notevoli. Non è solo grande e grosso, è pure estremamente veloce, tanto è vero che in avvio brucia due volte sull'accelerazione un bel difensore come Tonelli. Quando i centrali doriani gli prendono le misure però perde pericolosità.(dal 36' s.t.All.: deve fare i conti con alcune assenze pesanti, nonostante ciò presenta ugualmente un Sassuolo solido, compatto e spigoloso. La verve realizzativa degli emiliani non è la solita, merito di una Sampdoria che è realmente una corazzata in difesa. La sua squadra gioca una signora partita su un campo difficile, oggi è mancata solo un po' di brillantezza.