Spal-Sassuolo 1-2



Consigli 5,5: errore marchiano in occasione della rete del vantaggio di Bonifazi. Il portiere del Sassuolo infatti si rende protagonista di un'uscita sconsiderata e poco precisa che permette al difensore avversario di colpire da pochi passi con la porta sguarnita. Si riscatta in parte nella ripresa con un miracolo su Strefezza



Toljan 6,5: altra buona prestazione del laterale di De Zerbi che garantisce sempre un ottimo contributo in fase offensiva. Non è sempre altrettanto preciso quando è chiamato a difendere, ma resta la prestazione di livello nella metà campo avversaria.



Romagna 5,5: viene pescato diverse volte fuori posizione e dimostra di essere ancora acerbo in alcune fasi della gara. Avrebbe il potenziale per fare molto di più, ma è vittima di qualche distrazione di troppo.



Ferrari 6: regge bene l'urto degli attacchi avversari, contenendo alla perfezione anche



Kyriakopoulos 6: prestazione priva di squilli, ma anche di errori.



Locatelli 6,5: in questo momento è tra i centrocampisti più in forma della Serie A e anche oggi riesce a far valere la propria qualità sia in fase di impostazione che di interdizione. I suoi margini di crescita sono incredibili, anche se ogni tanto pecca di imprecisione e scarsa concretezza.



Obiang 6: nei primi minuti soffre la contrapposizione a Dabo, ma cresce col passare del tempo. Nel secondo tempo riesce ad alzare il proprio raggio d'azione, costringendo la Spal ad abbassarsi.



Berardi 6,5: conclude più volte verso la porta, ma i suoi tentativi sono quasi sempre velleitari. Non riesce a creare occasioni da gol concrete e quindi si rifugia in iniziative personali mai troppo brillanti. Riscatta la propria prestazione con un assist favoloso per Boga, che vale tre punti d'oro per il Sassuolo.



Traore 5,5: prestazione senza infamia e senza lode, non entra mai in partita e De Zerbi lo toglie ad inizio ripresa.



(dal 1' s.t. Defrel 6,5: il suo ingresso in campo cambia la partita, con il Sassuolo che aumenta considerevolmente il proprio tasso di pericolosità offensiva).



Boga 7,5: nel primo tempo è un fantasma, solo il lontano parente dello straordinario giocatore ammirato nelle ultime settimane. Nella ripresa cerca di entrare nel vivo del gioco e firma l'azione che porta al calcio di rigore che rimette la partita in parità. Quando si accende diventa assolutamente imprendibile. Trova anche la rete da tre punti nel finale di gara, suggellando l'ennesima prestazione da campione.



Caputo 7: gioca bene di sponda coi compagni durante il corso del primo tempo anche se non arriva mai a rendersi pericoloso in prima persona. Poi nella ripresa si scatena e dopo il gol del pareggio su rigore impegna Berisha diverse volte.



(dal 47' Magnani sv)





All. De Zerbi 7: altra giornata da ricordare per il suo Sassuolo, che eccezion fatta per l'errore di Consigli, domina la partita e porta a casa tre punti d'oro. Il suo percorso alla guida dei neroverdi è sempre più netto.