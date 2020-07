Sul gol di Luis Alberto è molto sfortunato, il tiro è deviato e lo inganna ma per il resto solo ordinaria amministrazione.: Molto attivo in fase di impostazione, dalla sua parte limita Lukaku che è in buona forma ma i due alla fine si annullano. Compitino.(Dal 1' st Muldur 6: Pronti via si prende il giallo per un intervento scomposto, poi lavora bene, con buona gamba. Un altro gioiellino?)Quando la Lazio corre in avanti all'inizio con Ferrari si soffre, toglie un pallone a Caicedo che vale quasi un gol nel primo tempo. Sempre molto attento.Immobile non è quello dei tempi migliori e ok, ma quando la Lazio sale si soffre troppo, soprattutto lato Lazzari. Fa il suo, con esperienza, chiude quando serve.Lazzari è un cliente scomodissimo, è rapido, in forma, propositivo. Quando può sfonda, e l'opposizione non è delle migliori. Cresce nella ripresa.: Mette un bel pallone per il gol - in fuorigioco - di Raspadori, si abbassa per aiutare i suoi. Tocchi di qualità, partecipa alla costruzione della manovra. Lampi di classe.Ha come sempre il compito della geometria, dell'idea 'dal basso'. Preciso. lucido nonostante il caldo, è il centro del gioco.: Corre tanto, è vivace, ma non è molto incisivo e sembra un po' fuori fase, probabilmente ha la testa occupata da altro.Pronti via e piazza subito l'assist per Raspadori, è subito vivo e rapido, sul pezzo, fa assist e gol decisivo. What else?).: Travolgente in slalom nel primo tempo, la traversa gli nega il gol. Sempre nel vivo, ha tocco e qualità come sempre. Si spegne un po' nella ripresa, ma che classe.(22' st Haraslin s.v.)Dovrebbe essere riposato, è al centro di tante chiacchiere di mercato e si capisce perché: quando parte palla al piede fa paura a difensori della Lazio. Ubriacante, nel primo tempo sfiora il gol, è una costante spina nel fianco della Lazio.(Dal 33' st Rogerio s.v.)Segna in netta posizione di fuorigioco, nonostante un tocco dubbio di un difensore, ma lui è freddissimo nonostante la giovane età. Viene premiato, vedi il karma, da un assist perfetto di Caputo che gli regala la gioia del pareggio. Si concede anche un paio di giocate eleganti. Personalità da grande giocatore.(43' st Magnani s.v.)Sceglie Raspadori e lascia fuori Caputo, deve rinunciare a Defrel ma non rinuncia mai alla sua idea di gioco. I suoi vanno forte, sembra di assistere ad un concerto maestoso a volte. Gestiscono bene tutta la gara, tengono il campo e il pallone. E quando vanno forte è una specie di sinfonia.