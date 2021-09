: bravo a parare qualsiasi cosa nel primo tempo, non può nulla sul tiro a giro ravvicinato di Pjaca.: propositivo e attento nel primo tempo, resta più bloccato con l’ingresso di Ansaldi. Nell’azione del gol granata viene preso in mezzo.: nel finale esce forse in ritardo sul tiro di Pjaca. Abbastanza bene per il resto.: un grande salvataggio sulla linea nel primo tempo, più tanta guerra con Sanabria. Per poco non segna di testa nel finalone disperato.: meno offensivo del solito, Singo lo schiaccia. Unica nota positiva, salva un gol già fatto nel primo tempo.(dal 20’ s.t.: al posto di Boga e così aperto in fascia si vede pochissimo): diverse volte impreciso, cresce appena nella ripresa.: partenza da grande giocatore con mirabile inserimento e palo folgorante, buon primo tempo, poi nella ripresa subisce Pobega.(dal 30’ s.t.: al debutto, si inserisce una volta coi tempi giusti, un’altra tira dalla distanza malamente in tribuna. Presto per giudicare): sembra in serata, in realtà soffre la pressione asfissiante di Rodriguez.: un fuorigioco millimetrico gli nega un bel gol realizzato d’esterno. Calo preoccupante nel secondo tempo.(40’ s.t.: stavolta dribbla sempre troppo lontano dall’area. Viene tenuto al largo per così dire.(dal 20’ s.t.: ottime diagonali sui cross insidiosi di Ansaldi): qualche buon tocco nel primo tempo. Tanto movimento, ma sempre con Bremer in groppa.(20’ s.t.: non riesce mai ad andare al tiro. Perde il pallone fatale, forse per un fallo che arbitro e Var non giudicano tale)All.: l’inizio è convincente, le uscite da dietro sono preparate bene. Ma dopo un po’ il Torino si adatta e cambia marcia. Quel Traorè per Boga nella ripresa, e così presto, non paga. Non benissimo i cambi, insomma, con cui non riesce a rovesciare l’entusiasmo del Torino.