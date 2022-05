Bologna – Sassuolo: 1-3



Consigli 6: in villeggiatura, completamente inoperoso contro un Bologna svogliato e apatico.



Muldur 6: giornata da compitino fatto a dovere, mai un pericolo dal suo lato. Bene così.



(dal 34’ st Tressoldi 6: dieci minuti lineari e attenti).



Chiriches 7: Arnautovic non è un cliente accomodante, è chiamato a fare un grosso lavoro ma non si tira indietro e raggiunge anche il gol che però viene annullato dal var.



Ferrari 6.5: così come il compagno di reparto non patisce mai le incursioni avversarie, Consigli ringrazia.



Rogerio 6: prezioso quando si infila in verticale tra le linee avversarie, in copertura non deve fare gli straordinari.



Henrique 6: bravo a smistare il pallone e far girare la mediana, pochi acuti ma molto ordine. Frattesi 6.5: presente in tutte le fasi, non si risparmia quando c’è da inserirsi e tentare di pungere.



(dal 39’ st Magnanelli: s.v.).



Berardi 6.5: autore dell’ennesimo assist della stagione, nel secondo tempo cresce segnando il gol del 2-0.



(dal 39’ st Defrel: s.v.).

Raspadori 5.5: un po’ in ombra quest’oggi, non trova quasi mai lo spazio per ricevere e giocare alla sua maniera.



(dal 34’ st Ceide 6: senza infamia e senza lode).



Traorè 6: ci prova continuamente dalla sua fascia ma spesso viene rimbalzato.



(dal 16’ st Lopez 6: mantiene l’equilibrio tra i suoi).



Scamacca 7.5: ottimo nel ricevere e pulire quasi ogni pallone, la sua ottima presenza in area su calcio da fermo lo porta a segnare una doppietta.





All. Dionisi 6: partita da fine stagione in linea con le aspettative, i suoi ci provano di più dei padroni di casa e arrivano ad agguantare la vittoria.