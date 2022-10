Sassuolo-Verona 2-1







Consigli 6: incertezza legittima sul tiro-cross di Ceccherini deviato appena da Henry. Bravo e fortunato nella ripresa, quando il Verona prende la traversa e manca due tap-in.



Toljan 6: colpisce un palo nell’unica proiezione offensiva della sua attenta partita.



Erlic 6: un quasi gollonzo nella ripresa, per il resto se la cava anche senza Ferrari squalificato.



Ayhan 5: restano in mente due episodi poco felici. L’errore su Henry dopo soli due minuti di gioco e il battibecco con Traorè nel finale, per tirare un calcio di punizione.



Kyriakopoulos 6: Faraoni è un cliente scomodo, e lui tutto sommato lo tiene.



Frattesi 7: tanti strappi, alla fine segna il gol vittoria con un inserimento in area dei suoi. Altro avvio di stagione da big.



Obiang 6,5: fa piacere rivederlo titolare dopo la vicenda pesante della miocardite. Non ruba l’occhio, ma il bel filtrante per Laurientè nasce dai suoi piedi.



(16’ s.t. Lopez 6: fa in tempo a mettere in porta Toljan, ma anche a mangiarsi un gol)



Thorstvedt 5,5: ancora non convince. Pesante il passo, Tameze spesso lo lascia lì.



D’Andrea 5,5: prova tante cose, ma stavolta non gli viene quasi mai la giocata.



(16’ s.t. Traorè 6,5: brutta scena con Ayhan per un calcio di punizione. Però che spunto nell’azione del sorpasso! Determinante.)



Pinamonti 5,5: niente da fare… solo impegno… qualche sponda…



Laurientè 6,5: subito si mangia un gol banale, poi se ne inventa uno bellissimo e importante. È la rete del pareggio.



(35’ s.t. Ceide s.v.)





All. Dionisi 6,5: si tiene la carta Traorè per il secondo tempo. Mossa vincente.