Napoli-Sassuolo 6-1Sassuolo:: sei gol incassati sono un duro colpo. Solo sulla prima rete di Mertens può fare qualcosa in più, con la conclusione non troppo angolata.: Insigne e Mertens passano dalle sue parti e non li riesce a tenere mai. Nel secondo tempo si affaccia in avanti con più frequenza mostrando qualche spunto interessante.: con un errore dopo pochi minuti regala palla a Osimhen che però non trasforma. Sbaglia tanto in marcatura, sul secondo e terzo gol perde gli avversari. In palla totale, viene sostituito all'intervallo (1' s.t.: non va troppo bene neanche a lui. Troppo leggero in contrasto su Fabián Ruiz in occasione del 5-0 napoletano, lì va troppo velocemente anche in scivolata).: la difesa neroverde fa acqua da tutte le parti. Vede sbucare Mertens ovunque e non sa come fermarlo.: la vivacità di Lozano lo mette in seria difficoltà, quando poi arriva Di Lorenzo la situazione si complica ancor di più.: è quello che si muove di più nel Sassuolo ma è fumante, non concretizza mai l'impegno che ci mette (27' s.t.: una conclusione sbilenca, una verticalizzazione e nient'altro).: perde una brutta palla al 19' dalla quale nasce la terza rete del Napoli. Si inserisce e trova il gol della bandiera.: prova opaca, praticamente assente per quasi tutta la durata del match. Nel finale si accende in un paio di occasioni andando vicino al gol e servendo l'assist a Maxime Lopez.: perde la marcatura su Koulibaly, Dionisi lo tira fuori subito (25' p.t.: non cambia gli equilibri la sua presenza, non entra mai in partita): annullato completamente da Di Lorenzo, non riesce mai ad andar via o a tentare la conclusione.: ci prova con uno squillo ma viene risucchiato dal Napoli, dal suo gioco e dalla difesa azzurra (1' s.t.: rispetto a Scamacca è meno statico. Si abbassa cercando di giocare più palloni, lotta e il gol del Sassuolo nasce da una sua palla a scavalcare la difesa avversaria).: una sconfitta sontuosa. L'avversario è più forte ma il Sassuolo non scende mai in campo con una prestazione disastrosa.