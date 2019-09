Parma-Sassuolo 1-0



Consigli 8: un muro in tutti i sensi; respinge Gervinho e Inglese, si conferma un para rigori



Muldur 6: Gervinho gli scappa meno del previsto anche perché il Parma attacca di più sull’altra fascia



Ferrari 6,5: non ha vita difficile contro Inglese e si dimostra un difensore completo



Chiriches 6: partita tra alti e bassi; tanta esperienza ma qualche lacuna sulle azioni in velocità



Toljan 5,5: nel primo tempo il Parma passa sempre dalle sue parti con il duo Darmian-Kulusevski



Locatelli 6: molta fase di contenimento visti i continui attacchi del Parma sul lato sinistro



(Dal 1’ s.t. Traore 6: muscoli e qualità nel centrocampo neroverde)



Obiang 6,5: fisico e sostanza in mezzo al campo; con Barillà è un duello continuo e Obiang spesso ha la meglio



Magnanelli 6: di esperienza si prende il fallo che fa annullare il gol a Gervinho



(Dal 39’ s.t. Bourabia 5: autogol fatale che regala i tre punti al Parma)



Boga 5,5: qualche fiammata ma poco altro; poche occasioni dalle parti di Sepe



(Dal 21’ s.t. Defrel 5,5: la difesa crociata contiene i suoi spunti offensivi)



Caputo 6: uno dei più pericolosi dei neroverdi; sfiora il gol nel primo tempo



Berardi 6: il Sassuolo fa molto possesso palla ma crea poco in zona gol; Berardi ci prova anche da fuori area





All. De Zerbi 6: gioca spesso palla a terra e punta sul possesso palla; il Parma gli crea qualche problema nelle ripartenze