Sassuolo-Spal 1-1





Consigli 5,5: si sporca i guanti solo per sistemare il pallone nelle rimesse dal fondo e per raccoglierlo dalla rete al 22' del secondo tempo, dopo aver intuito il rigore di Petagna.



Demiral 6,5: l'azione parte spesso dai suoi piedi, schierato a destra nei tre dietro. Ottima chiusura in scivolata su Floccari, nell'uno contro uno del 20' del primo tempo. Avrebbe addirittura segnato intorno alla mezz'ora, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, se Maresca non avesse annullato il gol per un presunto fallo di mano. Esordio importante.



Ferrari 5,5: rivede la titolarità dopo un lungo letargo. Nel 2019 non era mai sceso in campo finora, perché Peluso gli aveva soffiato il posto. Prova attenta ma non senza qualche sbavatura nella gestione del pallone.



Peluso 7: vince il duello d'altri tempi con Floccari (ex compagno), e sblocca la partita anticipando Missiroli (altro ex) con una bella girata al volo sulla palla inattiva calciata da Sensi dalla sinistra.



Adjapong 5: si rivede in campo dopo moltissimo tempo. Deve tenere d'occhio Kurtic, è vero, però sulla corsia di destra potrebbe sfruttare meglio certi spazi. Invece ogni volta che affonda o scivola o sbaglia, in definitiva non incide.



Magnanelli 5: a vederlo giocare accanto a Sensi, si capiscono immediatamente le scelte di De Zerbi. Macchinoso, offre comunque alla squadra tutta la sua esperienza, tranne quando atterra Floccari in area, causando rigore.



Sensi 7: ancora una grandissima partita da regista, impreziosita dall'assist per Peluso.



(dal 40' st Di Francesco sv) Rogerio 6: più cercato di Adjapong, quando arriva in fascia in zona calda la palla gli comincia a scottare sotto i piedi. Spesso ritarda la giocata opportuna.



Boga 6: un colpo di testa e una conclusione dal limite, entrambe fuori dallo specchio, nella prima mezz'ora. E' lui che accende il Sassuolo. Per lui De Zerbi stravede e sta dimenticando Di Francesco. L'ex Chelsea deve però ancora ricompensare del tutto tanta fiducia.



Matri 6: preferito per stavolta a Babacar, spreca l'occasione. Dal primo minuto ormai fa fatica, meglio da subentrante.



(dal 29' st Odgaard 5,5: in campo per la prima volta in stagione, il giovane risulta inconsistente e il Sassuolo si abbassa)



Djuricic 6,5: partita di spessore, sostituisce con intelligenza Berardi squalificato. Fa bene anche a destra, dunque.



(dal 16' st Duncan 4: entra inizialmente da trequarti, poi, uscito Sensi, passa in mezzo accanto a Magnanelli. Sposta pochissimo, ma riesce comunque a farsi ammonire e addirittura espellere)







All. De Zerbi 6: ridona convinzione al Sassuolo cambiando interpreti e modulo rispetto a Empoli. Il campo gli dà ragione però solo in parte, tradito da capitan Magnanelli.