Sassuolo-Empoli 3-1



Consigli 6: non può nulla sul gol di Caputo, bella risposta su Zajc a fine primo tempo.



Lirola 7: garantisce un sostegno costante alla manovra in tutte le azioni offensive della squadra. Splendido l'assist per il 3-1 di Di Francesco.



Marlon 6: un po' in sofferenza per un'ora abbondante, chiude la gara senza ulteriori affanni.



Ferrari 7: nel primo tempo rimedia agli errori dei compagni evitando più volte il raddoppio dei toscani. Sua la deviazione di testa che permette al Sassuolo di passare in vantaggio ad inizio ripresa.



Rogerio 5,5: in avanti si vede poco e non è quasi mai pericoloso. In più di un'occasione si fa sorprendere alle spalle da Caputo.



Duncan 6: qualche errore di troppo soprattutto nel primo tempo, nella ripresa svolge il suo ruolo di schermo davanti la difesa con grande efficacia.



Locatelli 6: dopo un primo tempo complicato, cresce nella ripresa quando riuscendo a far girare palla con buona velocità ed efficacia.



Sensi 6: autentico funambolo del centrocampo veroverde, si rende protagonista di tante giocate di qualità e di numerose invenzioni. A volte rischia troppo: da una sua palla persa nasce la rete del vantaggio dell'Empoli, che per poco non si ripete a fine primo tempo ancora per una sua leggerezza.



(Dal 22' s.t. Bourabia 6: corsa e sostanza per difendere il vantaggio nella seconda parte di gara)



Berardi 5,5: si muove molto sul fronte d'attacco ma sbaglia spesso la scelta al momento del tiro o del passaggio.



(Dal 36' s.t. Brignola sv)



Boateng 6,5: gol da centravanti vero, gioca di sponda e si muove benissimo tra le linee facendo spazio agli inserimenti dei centrocampisti.



(Dal 17' s.t. Babacar 6: non ha occasione ma risulta comunque utile nel far respirare la squadra)



Di Francesco 7,5: dimentica una settimana piuttosto complicata con una prestazione da assoluto protagonista. Due assist vincenti, un gran gol di tacco e tante giocate utili e decisive.





All. De Zerbi 6,5: anche se l'inizio in questa gara è completamente da dimenticare, il suo Sassuolo gira che è una meraviglia. La manovra offensiva è di grande qualità e gli interpreti sembrano aver recepito già dopo un mese di campionato i dettami del tecnico.