Sassuolo-Napoli 1-1





Pegolo 6 : attento sul tiro di Insigne intorno alla mezz'ora , viene salvato spesso dai recuperi estremi dei tre difensori neroverdi . Qualche buona parata nella ripresa, ma non può nulla sul tiro angolatissimo e improvviso di Insigne.



Lirola 6,5 : partita di spessore impreziosita da un quasi-assist. Da laterale di centrocampo convince



Demiral 7 : il recupero su Mertens all'ottavo minuto del primo tempo vale il prezzo del biglietto. Partita dopo partita si conferma un grande acquisto.



Peluso 6,5 : sontuoso sia nelle chiusure che nella gestione della palla.



Ferrari 6,5 : dopo una brutta uscita a vuoto nei primi minuti, al 24' salva lo 0-0 con un recupero mozzafiato su Ounas lanciato in porta da Insigne.



Rogerio 6 : sfiora il gol con un diagonale di mancino al 38', dopo uno splendido contropiede. Difende insieme a Ferrari , con qualche difficoltà, la fascia di Malcuit e soprattutto Ounas .



Magnanelli 6,5 : insieme a Duncan gestisce la regia con grande intelligenza. Più difficile fare filtro quando il Napoli riparte e ha tanti spazi. Sfortunato sul gol di Insigne.



Duncan 6,5 : il ghanese fa l'interditore , imposta e si sgancia. Giocatore completo, non sfigura tra Allan e Diawara .



(dal 44' st Locatelli sv )



Berardi 7 : nel primo tempo si incarta sul più bello, quando è ora di concludere. Sembra il solito Berardi , ma a inizio ripresa la butta dentro raccogliendo a pochi metri dalla porta una palla sporca.



(dal 37' st Babacar 6 : la panchina lo rende più volitivo. Si impegna ma non incide in contropiede)



Djuricic 7,5 : indubbiamente falso nove, indubbiamente il migliore in campo fino alla sostituzione.



(dal 30' st Bourabia 6 : al suo ingresso il Sassuolo passa al 3-5-2. Rinforzo prezioso in mediana).



Boga 7 : guizzi spumeggianti intorno al ventesimo del primo tempo. Ancora una volta sfiora il gol con un tiro a giro sul secondo palo, come al Meazza . Quando vuole è imprendibile e imprevedibile. Strappa lui nella ripartenza che porta in vantaggio il Sassuolo , aprendo per Lirola dalla trequarti. Gioca il finale da seconda punta nel 3-5-2.







All . De Zerbi 8 : un Sassuolo davvero incantevole. Djuricic falso nove era la soluzione al dopo-Boa: forse anche meglio di Boateng .. Sfortunato nel finale, il gol di Insigne macchia una prestazione di altissimo livello.