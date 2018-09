è decisivo già nel primo tempo con una parata miracolosa su Felipe che smorza sul nascere l'urlo di gioia del Paolo Mazza; solo ordinaria amministrazione per il resto della partita.: partita senza particolari preoccupazioni per il pacchetto di centrali del Sassuolo; Petagna e Antenucci, infatti, non riescono mai ad entrare nel vivo della manovra e rendono la vita fin troppo facile alla retroguardia neroverde.in fase difensiva si trova spesso ad operare in veste di terzino destro con la linea che passa a 4 senza soffrire mai le sgroppate offensive di Fares; trova anche un'ottima intesa con Adjapong in costruzione.: come i compagni di reparto non riceve particolari sollecitazioni nel corso di una partita decisamente sotto tono per la coppia di attaccanti della Spal, che non riescono mai ad impensierire la retroguardia avversaria.: la catena di destra del Sassuolo funziona alla perfezione e il classe '98 sfonda con costanza quando si trova ad attaccare; bene anche in fase difensiva grazie ai raddoppi di Marlon che tarpano le ali di Fares. Trova poi la preziosissima rete del vantaggio dopo una respinta corta di Gomis.(dal 28' s.t.buon impatto sulla gara con diverse sortite offensive pericolose; ha la fortuna di scendere in campo nel momento migliore per i suoi): come tutto il Sassuolo incontra qualche difficoltà nei primi minuti, poi trova la giusta confidenza con la partita e riesce a dettare bene i tempi in mezzo al campo.: prestazione ordinata del capitano del Sassuolo che garantisce equilibrio e quantità necessari per supportare una squadra schierata con atteggiamento a trazione decisamente offensivo.: gli tocca il cliente più difficile, Manuel Lazzari, e nei primi minuti va in apnea quando si trova a difendere sulle sortite offensive del nazionale azzurro; cresce insieme al resto della squadra e riesce ad essere molto più presente sia in fase offensiva che difensiva.: primo tempo molto frizzante per il classe '97 che mostra sprazzi di grande talento e personalità da vendere; le azioni più pericolose degli uomini di De Zerbi passano per i suoi piedi. Nel secondo tempo perde un po' di freschezza e si vede meno.(34' s.t.paga la scelta di De Zerbi di lasciare in panchina sia Berardi che Di Francesco e si trova spesso isolato tra i centrali della Spal. Nel secondo tempo, però, ingrana la quarta e si rende protagonista di diverse azioni pericolose, su tutte il tiro che ha portato alla rete dell'1-0 di Adjapong e la rete del 2-0 annullata per fuorigioco dal direttore di gara.(dal 42' s.t.: colpisce un palo clamoroso a tu per tu con Gomis appena entrato in campo, dopo qualche minuto trova la rete del raddoppio e chiude la partita).: incaricato di cucire il gioco tra centrocampo ed attacco, riesce a fare ammattire la retroguardia della Spal. Spesso si trova ingabbiato nella morsa del centrocampo della Spal, ma riesce sempre a creare la superiorità numerica. Cresce di tono con il passare dei minuti e nella ripresa diventa quasi imprendibile.: nonostante le perplessità legate alle sue scelte di formazione, con Boateng, Berardi e Di Francesco in panchina, il Sassuolo mantiene la consueta identità di gioco. Dopo un avvio di gara timido, infatti, i neroverdi ritrovano la consueta confidenza con il palleggio e prendono in mano le redini della partita.