: appoggia il pallone su cui Ferrari sbaglia, ottima chiusura su Augello nella ripresa.va via sulla fascia e scodella il pallone che Henrique infila in porta. Chiama anche Turk alla parata.le punte doriane non gli scappano mai, sempre concentrato. Però è nel posto sbagliato al momento sbagliato, e spinge dentro alla porta il pallone del pareggio dei padroni di casa. L’errore gli costa un voto.(dal 44’ s.t.si presenta con una papera terribile, che regala il vantaggio alla Samp. Per il resto della gara si disimpegna bene, ma l’inciampo è troppo grave per essere indolore sul giudizio.: si concede anche qualche tentativo di sgroppata, Sulle corsie il Sassuolo non soffre mai.raddoppia, pressa, si inserisce e fa tanto movimento.(dal 1’ s.t.compassato, gioca un paio di metri avanti rispetto alla mediana, cerca alcune imbucate).: sempre al posto giusto al momento giusto, amministra con tranquillità il pallone, dà ordine al Sassuolo.: perfetto l’inserimento sul secondo palo per il terribile uno-due in un minuto. A fine primo tempo lavora uno splendido pallone per Berardi.(dal 18’ s.t.:si vede poco, avrebbe spazi ma non li sfrutta).l’entusiasmo della Samp dura trenta secondi. Il numero dieci neroverde si avventa su un cross basso in area e infilza Turk. Poi centra una clamorosa traversa calciando da dentro l’area di rigore. Quando ha la palla tra i piedi, fa quello che vuole. Stagione super.: fa da sponda, lancia i compagni nell’inserimento e tiene impegnati i difensori blucerchiati costantemente.(dal 33’ s.t.: appoggia in mezzo il pallone perfetto che Berardi deve solo spingere in rete. Poi ha una bella chance sul destro.(dal 18’ s.t.anche lui ha voglia di mettersi in mostra, tenta qualche guizzo).All.: il Sassuolo gioca praticamente senza avversari, ma per lunghi tratti di gara è un assedio. La palla ce l’hanno sempre i neroverdi, che fanno quello che vogliono e nella ripresa avrebbero almeno tre o quattro occasioni potenziali clamorose, non sfruttate solo per imprecisione negli ultimi dieci metri. Non si capisce come la Samp riesca a segnare il pareggio, anzi sì: il Sassuolo le regala due reti. Per il resto, squadra organizzata e con idee.