Atalanta-Sassuolo 5-1



Consigli 4: l’ex della gara respinge la conclusione centrale di Ilicic dalla distanza, ma poi è una pioggia di sfere che lo scaldano dal gelo orobico ma non gli fanno fare bella figura. Scavalcato da Zapata e Pessina, i colleghi non lo aiutano. Nella ripresa è un supplizio: prima si fa anticipare da Zapata in scivolata per il tris e poi la scia la porta sguarnita rischiando il poker che poi arriva. Lo fredda pure Muriel dalla panca, ahia.



Muldur 5,5: è l’uomo che non ti aspetti, in distinta e in campo, parte arretrato ma si insinua in profondità presentandosi davanti alla porta, Freuler però poi gli prende le misure e lo supera con facilità portandogli via la sfera dai tacchetti.



Chiriches 5: anticipa con mestiere Freuler e con uno svizzero non è così scontato, ma dura solo 2’. Confuso, prova ad allontanare le sfere con la zucca ma così regala palle a non finire alla Dea. Troppo molle, sul gol si fa scappare Zapata. Non riesce a contenere la furia della pantera, che lo scavalca nei duelli aerei e palla a terra. Malissimo, non è la sua giornata: anche Pessina si fa beffe di lui. Nervoso, abbatte Zapata e prende pure giallo. Ma attenzione, arriva proprio da lui il gol della bandiera, gran botta che spiazza Consigli dopo tanti rimpalli confusi in area. Mezzo punto in più.



Ferrari 4,5: esattamente al contrario del suo pesante cognome, va lento e perde tutte le sfere possibili che opassano davanti a lui in area piccola. Sono le altre le macchine da corsa che non fanno mai un pit stop. Ilicic lo ubriaca e lo supera come un birillo servendo il raddoppio. Male, nella ripresa si fa sfuggire Zapata che lo supera e lo batte a tris. Non ne prende una, ha colpe anche sulla cinquina.



Kyriakopoulos 6: è lì dove deve essere, Boga lo sa, ma è ostico ingannare il rapper con i guanti nerazzurri. Con Hateboper sembra avere vita facile, gli sfugge come niente e si presenta a tu per tu con Gollini. Uno dei pochi a provarci, a crederci e a impensierire Gollini.



Locatelli 6,5: il giovane neroverde nell’interessante faccia a faccia con Pessina anticipa il nerazzurro davanti alla porta impedendogli la rete. I suoi interventi sono provvidenziali. Anticipa con la zucca mandando in corner tanti altri palloni pericolosi, ma è arrabbiato perché non può fare tutto lui. In scivolata salva almeno mezza dozzina di gol della Dea, riparando agli errori di Chiriches. Sulla cinquina si arrende anche lui.



Lopez 5: tenta di placare la pantera nerazzurra dal centrocampo ma l’impresa gli è impossibile, è la metà del 91, riesce però a non far passare qualche pallone di Pessina. Tranne quello del raddoppio, che sta a guardare infilarsi in rete. Anche in occasione del tris di Zapata intuisce la traiettoria ma non interviene quando dovrebbe.



(Dall 11’ s.t. Obiang 5,5: c'è poco da fare, la Dea ha già preso il largo, il suo apporto è pressoché nullo).



Berardi 5: il numero 25 serve in profondità Muldur per la prima (e praticamente ultima) occasione della gara. Nel calcio piazzato non impensierisce il muro di Città Alta. Ubriacato da Romero, perde la cognizione dello spazio e anche la sfera. Abbondantemente fuori le sue conclusioni.



(Dal 38’ s.t. Raspadori: sv).



Traore 5,5: fa poco nulla, fino a fine primo tempo quando prima si intravede in area piccola a servire Boga davanti a Gollini, poi fa partire un contropiede letale che Romero blocca al momento giusto. Nella ripresa sventaglia le sfere fuori dal campo. Cerca di tenere vivi i suoi, ma Djimsiti spegne i suoi entusiasmi.



(Dal 39’ s.t. Haraslin: sv).



Boga 5,5: osservato speciale, il gioiello di Deze tanto desiderato dall’Atalanta in estate diletta i pochi allo stadio con colpi di tacco precisi all’indirizzo di Kyriakopoulos. Hateboer lo travolge, prova a involarsi in rete ma cade a terra sul più bello.



(Dal 24’ s.t. Bourabia 5,5: qualche assolo ma poca roba, la palla è sempre dei colleghi nerazzurri).



Caputo 4: De Zerbi si arrabbia moltissimo, Ciccio regala troppe palle all’Atalanta e si fa anticipare con troppa facilità, non si vede mai in area piccola. Romero arriva sempre prima di lui sulla palla, il mister lo leva.



(Dall’11’ s.t. Defrel 5: non riesce a entrare nel gioco, dalla panca non ha preso le misure opportune, per lo più inutile il suo ingresso).





All. De Zerbi 5: dopo sei sconfitte di fila su sei, il tecnico del Sassuolo vuole sfatare il record e tenersi il quarto posto. Ma i suoi ci credono solo 10’ nel primo tempo e 3’ nel secondo, cedendo alla forza della Dea e perdendo troppe sfere a favore dei nerazzurri. E il bilancio poteva essere ben peggiore, ora la Dea è a -1. Diceva di non venire a fare una passeggiata, ma tabellino e campo dicono tutt'altro. Pentito dell'esclusione di Djuricic?