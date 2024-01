Sassuolo, le pagelle di CM: Ferrari distratto, il gol di Boloca è un brodino

Marina Belotti

Atalanta-Sassuolo 3-1



Cragno 5,5: miracoloso su Scalvini al 12', non può nulla sul gol di CDK. Attento su altre occasioni nerazzurre, anche sul secondo gol subito può fare poco.



Missori 5,5: a volta si fa vedere anche in avanti.



Tressoldi 5: si perde Pasalic quando l'Atalanta trova il raddoppio.



Ferrari 4,5: concede a De Ketelaere il tempo per girarsi in area piccola e segnare, errore grave.



Viti 5: prestazione tutt'altro che da ricordare, Dionisi lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.



(1' st Toljan 5: non riesce a sterzare come Dionisi chiede).



Lipani 5: non convince.



(34' st Thorstvedt 6: entra nel gol della bandiera, recuperando la sfera che poi va a Boloca)



Bajrami 5: si sovrappone e consente la superiorità sulla trequarti, senza continuità.



(30' st Boloca 6: unica soddisfazione di serata il gol allo scadere).



Castillejo 5,5: tanta volontà, poco assistito dai compagni di reparto.



(30' st Laurientè sv)



Volpato 5,5: propositivo dalla distanza, cala nella ripresa ma qualcosina la fa intravedere.



Ceide 6: impegna Scalvini sgusciando sulla sinistra, il meno peggio dei suoi.



(30' st Pedersen sv)



Mulattieri 5: contrastato da Kolasinac, uno dei pochi a calciare in porta.



All. Dionisi 5: scelte di formazione iniziali che la dicono lunga sulla reale volontà di passare il turno.