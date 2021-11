- Sfortunato quando la deviazione di Frattesi sul tiro di Molina lo spiazza. Provvidenziale, invece, quando strappa nell'uno contro uno dai piedi di Beto il pallone. Partita positiva, tanti interventi.- Non riesce a contenere l'esplosività e l'inventiva di Deulofeu. Lo spagnolo lo fa soffrire tremendamente. Dal suo lato l'Udinese passa facilmente. Nella ripresa si vede che è a corto di benzina.- Fa a sportellate con un colosso come Beto. La fisicità del portoghese gli crea più di qualche grattacapo. Cerca di contrastarlo come può, giocando d'anticipo. Il romeno tra i meno peggio della retroguardia neroverde.- Sempre in balìa degli attacchi bianconeri. Compie troppi errori, si perde spesso la marcatura. Nel finale poi è troppo nervoso.- In difesa è costretto a fare gli straordinari, sue un paio di diagonali decisive. Nel primo tempo riesce anche a farsi vedere in avanti. Suo l'assist per il gol del momentaneo vantaggio di Frattesi.- Ancora una volta uno dei migliori. Il gol è tanta roba. Brucia Nuytinck e incrocia di sinistro mettendo la palla dove Silvestri non può arrivarci. I suoi inserimenti sono sempre decisivi. Un giocatore che continua a crescere e a stupire. (Dal 42' s.t.- Prova a mettere ordine in mezzo al campo, spesso però la squadra non lo segue. (Dal 26' s.t.- Il suo ingresso non porta a nulla. Non riesce ad entrare nel vivo del gioco).- Trascinatore con la sua qualità del Sassuolo. Letale sull'errore di Silvestri. Oltre al gol tante altre giocate. Prova nel finale a risolverla da solo.- Non riesce mai a trovare una giocata importante. Impreciso in un paio di ripartenze. (Dal 26’ s.t.- Entra con il giusto piglio, si vede che ha voglia di spaccare il mondo. Ci prova dalla distanza a trovare la via della rete).- Tra i centrali bianconeri si perde. Fisicamente fatica nel duello con Nuytinck. Gira spesso a largo in cerca di palloni. Meglio nella ripresa quando riesce a trovare più spazio per attaccare.- Stesso discorso fatto per Raspadori. Anche lui gira a vuoto, senza mai trovare il modo per far male. Si vede pochissimo.- Il suo Sassuolo riesce a ribaltare il risultato nel primo tempo. Trovato il vantaggio, però, si spegne. Squadra dalle grandi potenzialità ma che va a corrente alternata. Serve maggiore continuità.