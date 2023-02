- Pronti, via prende gol da Udogie dando la sensazione di poter fare qualcosina in più. Bravo poi a respingere un paio di tentativi da fuori dell'Udinese.- Dopo un minuto soltanto si perde Udogie e l'Udinese fa gol. E' sempre lui, poi, a dimenticarsi di Bijol sul secondo gol bianconero.- Ha il compito di marcare Beto. Il portoghese non gli crea grossi grattacapi.- Altra buona prestazione, difensivamente non commette errori. Preciso.- Il Sassuolo gioca dietro a 4, sta basso e si occupa più di contenere che di spingere. Dal 67'- Dionisi gli chiede di giocare da terzino e lui si adatta.- E' senza dubbio uno dei migliori in campo questo pomeriggio. Peccato quando il suo tiro sbatte sul palo. L'uomo in più di questo Sassuolo.- Regista basso, poco fosforo e anche pochi palloni recuperati. La sua partita dura soltanto un tempo. Dal 46'- Cerca di prendere maggiormente in mano il gioco ma il secondo tempo è bloccato.- L'Udinese passa subito, lui rimette subito le cose in ordine firmando - grazie anche alla complicità di Bijol, il pareggio. La reazione immediata.- Si fa subito male. Senza di lui il Sassuolo perde tanto. Dal 12'- Arrivato negli ultimi giorni di mercato, cerca di non far rimpiangere i compagni. Dinamico, prova spesso l'uno contro uno. Da un suo traversone nasce l'autorete di Perez.- Fa tanto movimento, cercando di dare un punto di riferimento in attacco. Lavoro sporco ma poche occasioni ma d'altronde il Sassuolo fa un solo tiro in 90'. Dal 67' Pinamonti sv.- Mette in apprensione costante Ehizibue sfidandolo nell'1 contro 1. L'esterno bianconero non sa come contenerlo Dall'87'- Allunga la serie positiva strappando un pari contro un'Udinese che voleva tornare alla vittoria.