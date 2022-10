Sassuolo-Inter 1-2







Consigli 5,5: sul primo gol per poco non la prende. Accarezza il tocchetto di Dzeko senza riuscire a respingerla. Paratone sul colpo di testa di Lautaro nella ripresa, dopodiché non può nulla sul raddoppio del numero nove nerazzurro.



Toljan 5,5: nel corner del vantaggio nerazzurro si fa sorprendere alle spalle dal bosniaco. Soffre maledettamente le palle alte.



Erlic 5,5: apre una pericolosa ripartenza degli avversari con un intervento maldestro a metà campo. Sul calcio d’angolo dell’uno a zero, Dumfries ci arriva prima e fornisce l’assist.



(36’ s.t. Ayhan s.v.)



Ferrari 5,5: strepitoso il salvataggio in scivolata su Lautaro, poi però rischia il rosso da ultimo uomo perdendo palla a centrocampo, pressato da Dzeko. Infine macchia la prestazione beffato dal bosniaco sul cross di Mkhitaryan.



(43’ s.t. Tressoldi 5,5: stende Dzeko inutilmente rimediando un giallo in pochi minuti)



Rogerio 6,5: cerca di tenere Dumfries gambalunga, e perlopiù ci riesce. La volta che gli scappa, l’olandese la mette e arriva il corner del vantaggio. Nella ripresa è bravissimo a pennellare il cross per Frattesi.



Frattesi 7: inserimenti costanti, come quando sfugge a Mkhitaryan e appoggia in rete il cross perfetto di Rogerio.



(36’ s.t. Alvarez s.v.)



Lopez 6: fa la guardia ad Asllani prima e a Cahanoglu poi. Oggi niente di speciale col pallone tra i piedi: faretto più che faro.



Thorstvedt 6: compitino? In realtà non dà mai l'impressione di potere andare oltre.



(26’ s.t. Harroui 5,5: fa in tempo a prendere un’ammonizione)



Ceide 5,5: altra occasione da titolare sciupata. Troppo poco per essere un vice Berardi credibile.



(26’ s.t. Antiste 5,5: non segue Mkhitaryan nell’uno-due con Darmian che porta al cross vincente per Dzeko dell’armeno. Nessun guizzo da segnalare in attacco)



Pinamonti 5: urge seduta spiritica per rievocarlo al più presto. Acerbi lo ha fatto sparire.



Laurienté 6,5: il più vivace e pericoloso del tridente neroverde. Fa tutto bene, dribbling, movimenti... gli è mancata solo la sua tipica conclusione velenosa.









All. Dionisi 5,5: qualche nodo è venuto al pettine dopo la bella e forse illusoria prestazione con la Salernitana. Pinamonti è un problema che va risolto presto. Combina troppo poco, forse non è da 4-3-3.