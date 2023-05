Lazio – Sassuolo: 2-0: due belle parate nel primo tempo su Immobile tengono a galla i suoi. sul contropiede finale, che spegne le speranze, può fare poco.: Zaccagni è un brutto cliente, ma i pericoli più grossi per il Sassuolo sono arrivati dall’altra fascia, non dalla sua. (dal 27’ s.tsi fa pescare fuori posizione nel contropiede finale. Anche prima Zaccagni gli era scappato via con troppa facilità): in ritardo nel fare il fuorigioco sia sul gol annullato a Immobile, sia su quello segnato da Anderson. In generale le sue marcature sono risultate troppo blande. (dal 42’ s.t.: mette una pezza dove può, oltre a dover tenere d’occhio Immobile. Lì dietro è quello che soffre di meno gli attaccanti laziali.: quasi sempre in ritardo e fuori posizione. Lazzari e Felipe Anderson gli scappano via continuamente.: deve limitare l’azione di Luis Alberto e spesso ci riesce. Sfortunato allo scadere del primo tempo nel colpire la traversa: nei primi 20 minuti ha fatto tanta fatica a stare dietro a Marcos Antonio. Nel secondo tempo invece, contro Milinkovic, ha tenuto meglio i duelli fisici. (dal 36’ s.t: non è stato un grande apporto il suo a centrocampo): quando si alza sulla trequarti manda in tilt le coperture della Lazio. Pericolo costante tra le linee.: il più pericoloso nel tridente. Passano tutte dai suoi piedi le migliori occasioni del Sassuolo.: svaria molto su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento agli avversari. Si sacrifica tanto anche in fase di copertura. Ciancica male col sinistro il possibile 1-1 nella ripresa. (dal 27’ s.t.: si è visto poco o nulla da parte sua in mezz'ora): Impalpabile per 45 minuti. (dal 1’s.t.: con lui in campo anche il lato sinistro del Sassuolo diventa pericoloso. Quando accelera crea sempre qualche apprensione)All. Dionisi 6: